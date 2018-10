Perros ingleses ladran en contra del Brexit

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Centenares de perros y sus dueños se manifestaron el domingo en el centro de Londres para pedir la convocatoria de un nuevo referéndum sobre los términos del Brexit.

De acuerdo con información del diario ABC, canes de todo tipo adornados con accesorios o portando pancartas con eslóganes diversos participaron en el acto llamado ‘Wooferendum’, que se opone al Brexit y reclama convocar una consulta sobre el acuerdo que el Gobierno británico negocie con Bruselas, con la opción de permanecer en la UE.

La marcha, en la que participaron diputados y gente conocida, apoya la campaña Voto del Pueblo, promovida por políticos de varios partidos, que pide convocar un nuevo referéndum sobre el Brexit tras el celebrado en junio de 2016, cuando los británicos, por un escaso margen, votaron a favor de la salida del Reino Unido de la UE.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha rechazado de plano convocar otra consulta, al considerar que sería traicionar el resultado de la de 2016 y socavaría la confianza del electorado en los políticos.

Sin embargo, la mayoría de los partidos de la oposición y parte del gobernante Partido Conservador están abiertos a la celebración de otro plebiscito si May no consigue un acuerdo con Bruselas o el que logra es insuficiente.

Hundreds of dogs and their owners rally in London to howl for a new people's vote on Brexit https://t.co/AWVnAvTwN4 #WooferendumMarch pic.twitter.com/WHePuytXQE