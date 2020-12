Biden y Harris son las “Personas del Año” en la revista Time

Washington.- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, fueron nombrados el jueves “Personas del Año” por la revista Time.

Biden y Harris fueron reconocidos por “cambiar la historia estadounidense, por mostrar que las fuerzas de la empatía son mayores que las furias de la división, por compartir una visión de curación en un mundo en duelo”, dijo el editor en jefe de la publicación, Edward Felsenthal.

Felsenthal destacó que “Cada presidente electo desde FDR (Franklin Delano Roosevelt) ha sido, en algún momento de su mandato, Persona del Año, casi una docena de ellos en un año de elecciones presidenciales. Esta es la primera vez que hemos incluido a una vicepresidenta".

The Biden-Harris ticket represents something historic.



Person of the Year is not just about the year that was, but about where we’re headed #TIMEPOY https://t.co/JqAblTSpFH pic.twitter.com/o5I1XOLWm3