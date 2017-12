Mamá guarda el cadáver de su bebé en un refrigerador

Agencia

PERÚ.- Una madre tuvo que llevar el cadáver del pequeño a su domicilio y mantenerlo refrigerado. El hecho ocurrió en el distrito de Comas, ubicado en la capital de Perú.

La mujer identificada como Mónica Palomino, dio a luz prematuramente el sábado 02 de diciembre en el Hospital Sergio Bernales en Collique.

De acuerdo con TN8, la madre denunció el hecho de la siguiente manera: "Hoy me entregaron a mi hijo cuando me dieron de alta y se encuentra en la refrigeradora de mi casa porque no me dieron tiempo de hacer los trámites porque no había un acta de defunción", explicó la mujer.

Tras ello, hizo una fuerte denuncia: "La señora de vigilancia del área de ginecología no me quería dejar salir, porque ya tenía alta, si no me llevaba a mi bebé".

La mujer narró que tuvo que llevarse del hospital el cuerpo de su bebé muerto para poder iniciar luego el trámite de la partida de defunción: "Yo quiero enterrarlo y para hacerlo necesito los documentos", agregó.

Además, indicó que ya había realizado la denuncia en la comisaría, ya que lo único que pide es el acta de defunción para poder enterrar a su bebé.

México: Madre usa plásticos y mantas para cubrir el cadáver de su hijo

Las fotos de una mujer, que responde al nombre de Silvia, cargando entre sus brazos a su hijo muerto se han viralizado en las redes sociales. La madre fue captada en el preciso momento en el que estaba en la central de buses TAPO, en México, junto a su hijo recién fallecido.

Silvia reveló que su niño llamado Miguel tenía varios meses pasando por una penosa enfermedad hasta que falleció.

Integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México encontraron a la mujer cuando estaba a punto de partir hacia Puebla para enterrarlo, ella no dudó en cargar sobre sus brazos a su hijo.

El niño estaba envuelto con bolsas de plástico y mantitas. No tenía signos vitales, por lo que de inmediato causó el asombro de todos ver esta escena.

De acuerdo con el comercio, en el caso de Perú, las demoras administrativas han convertido el duelo de una madre por perder a su hijo en una pesadilla interminable.

Mónica Palomino se vio obligada a guardar el cadáver de su bebe en una refrigeradora debido a que en el hospital Sergio E. Bernales, de Comas, no le entregan los documentos necesarios para que obtenga el certificado de defunción.

El último sábado, la madre dio a luz a un bebe prematuro, el cual falleció dos días después en el citado nosocomio. Cuando, la madre, agotada física y psicológicamente por la pérdida, quiso salir del hospital para encontrarse con su familia, trabas administrativas le complicaron aún más el doloroso momento.