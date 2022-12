Perú sin vicepresidente; Boluarte se perderá toma de posesión de Lula en Brasil

Ante la falta de un vicepresidente en el gobierno peruano, la actual presidenta Dina Boluarte, no se presentará a la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quién impulsó y apoyó que obtuviera el cargo tras la destitución del ahora expresidente Pedro Castillo, acusado de conspiración para intentar disolver el Congreso.

Por lo tanto, Alberto Otárola, primer ministro; junto a la canciller, Ana Gervasi acudirán para la toma de posesión del homólogo de Dina.

Sin embargo, el gobierno peruano había expresado especial interés en que Boluarte estuviese presente en el cambio, pero ante la falta de un vicepresidente que pueda asumir las funciones de la mandataria durante su ausencia, como establece la Constitución del país andino, se asentará.

Dado que no me será posible viajar a la asunción del mando presidencial de @LulaOficial he decidido que el Perú esté representado al más alto nivel por el presidente del Consejo de Ministros, @AlbertoOtarola, y la canciller Ana Cecilia Gervasi. 🇧🇷🇵🇪 (2/1)