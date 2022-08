Pese a amenazas de China, Nancy Pelosi llega a Taiwán

Miles de ciudadanos observaron con asombro la llegada al aeropuerto de Taipei en Taiwan de Nancy Pelosi, luego de las preocupantes represalias bélicas juradas del gobierno de China.

Los simpatizantes y manifestantes se conglomeran frente al hotel donde se supone que se hospedará la política estadounidense.

Sin embargo muchos inconformes mantuvieron su postura negativa, pues aseguran que la llegada de Pelosi a Taiwán significa un aumento significativo en tensión con Beijing, que reclama la isla autónoma como su propio territorio.

La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nacy Pelosi, se encuentra en una gira por Asia esta semana en medio de inquietudes de que desafiará las advertencias de Beijing de no visitar a la isla, un estrecho aliado de Estados Unidos.

China había jurado tomar represalias si Pelosi llegaba a la ínsula y convertirse en la funcionaria estadounidense de más alto rango en visitar Taiwán en más de 25 años.

Las especulaciones sobre que el gobierno de China respondería con amenazantes maniobras militares o incursiones aéreas o navales a zonas bajo control taiwanés quedaron en el olvido, luego de la llegada exitosa de Pelosi.

La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos compartió a través de su cuenta de Twitter sus primeras palabras luego de llegar con éxito a la ínsula asiática.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.