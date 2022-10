Piden a Donald Trump comparecer por Asalto al Capitolio

La comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021 emitió el viernes una orden de comparecencia al expresidente Donald Trump, quien según los legisladores “orquestó personalmente” un esfuerzo coordinado para anular los resultados de la elección de 2020.

La orden es la escalada más reciente y notable de la investigación del mortífero asalto del 6 de enero, pues coloca a la comisión en conflicto directo con el hombre al que han investigado en forma remota, a través de declaraciones de colaboradores, aliados y socios.

En una carta a los abogados de Trump, el panel de nueve miembros exigió que el exmandatario declare bajo juramento antes del 14 de noviembre y que presente una serie de documentos, entre ellos comunicaciones personales entre él y legisladores, así como con grupos extremistas.

