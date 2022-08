Piden que la Unión Europea deje de autorizar visa a turistas rusos

Las presidentas de Estonia y Finlandia quieren que sus socios de la Unión Europea dejen de autorizar visas de turista a ciudadanos rusos, y afirmaron que no deberían poder ir de vacaciones a Europa mientras el gobierno ruso libra una guerra en Ucrania.

La primera ministra estonia, Kaja Kalas, tuiteó el martes que “visitar Europa es un privilegio, no un derecho humano” y que “es hora de poner fin al turismo de Rusia ya”.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now