Pierde presión nave espacial rusa, indican que no hay peligro

A través de un comunicado, este sábado la corporación rusa Roscomos y la NASA indicó que una nave de suministro rusa sin tripulación atracada en la Estación Espacial Internacional perdió presión refrigerante en su cabina, pero hasta el momento no representa ningún peligro para la base orbital.

Con base al comunicado, Roscomos indicó que la estación y la nave de carga Progress MS-21 fue cerrada para que la pérdida de presión no afectara a la estación en órbita, pese a que no hubo explicación alguna de qué partes de los suministros fueron los afectados.

En cuanto la NASA, destacó que sus especialistas asistían a sus homólogos rusos para resolver la fuga de refrigerante.

Watch a Russian Progress cargo spacecraft arrive at the @Space_Station, with docking set for Feb. 11 at 3:49am ET (0849 UTC). NASA TV coverage starts at 3am (0800 UTC): https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/AN8DsUB657