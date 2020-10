Niegan piezas prehispánicas a México; AMLO acudirá a la ONU

Ciudad de México.- Por “la actitud de algunos países” que no quieren prestar códices y piezas arqueológicas para ser exhibidas en el próximo año con motivo del bicentenario de la consumación de la Independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó esta mañana que analiza presentar una iniciativa ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que las piezas históricas que se encuentran en otras naciones regresen a sus lugares de origen.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal propuso que los países que tienen piezas históricas de otros países deben devolverlas como un acto voluntario, pues señaló que esto es parte de una política colonialista que no debe de permitirse.

“Estamos haciendo este esfuerzo, no es un asunto fácil porque hay mucha piratería. Las naciones que tienen estas piezas no quieren devolverlas, yo estoy pensando seriamente en que presentemos una iniciativa en la ONU para que todo ese patrimonio histórico regrese a los pueblos de donde son originarios esas piezas y que sea un acto voluntario de quienes poseen esas piezas porque es parte de una política colonialista que ya no debe de permitirse en el mundo”.

¿Cuándo presentaría esta iniciativa ante la ONU?”, se le preguntó.

- “Lo estoy planteando por la actitud de algunos países, vamos a esperar, vamos a esperar, pero consideramos que la exhibición como algo mínimo, elemental de las piezas en los lugares de origen debe de garantizarse como algo mínimo porque son piezas originarias de los pueblos y si están en museos del extranjero pueden ser visitadas si acaso por las élites de los países de donde son originarias esas piezas, pero no por el pueblo, el pueblo no va a tener acceso. ¿Quién va a Londres, quién va a París, quién va a Madrid, quién va al Vaticano a los museos? No se pierde nada si hay exposiciones que la gente permita que pueda apreciarlas de donde son originarias las piezas”.

La ley impide préstamos: Vaticano

Durante el encuentro con los medios de comunicación, durante su visita este fin de semana en Xalapa, el Nuncio Apostólico en México Franco Coppola aseguró que habrá clarificar la parte legislativa, “ver cómo están las leyes o si se cambian las leyes por el momento impiden que se pueda hacer un préstamo, parece”.

La petición de los Códices, que son las obras a las que el nuncio apostólico hizo referencia, fueron solicitados por el presidente de México a través de una carta que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, entregó al Papa Francisco en días pasados, durante su visita al Vaticano, en la que, entre otras cosas, se le pedía el préstamo de las obras.

El mandatario mexicano pidió las piezas para la conmemoración de los 500 años de la conquista, el objetivo es exponer estos objetos durante las conmemoraciones en 2021 de los 200 años de la Independencia de México (1821), los 500 años de la conquista de Hernán Cortés (1521) y los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, actual Ciudad de México (1321).