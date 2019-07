Pese a pobreza Etiopía impone record; planta más de 353 millones de árboles

Agencia

ETIOPÍA.- Uno de los países más pobres del mundo podría pasar a la historia como uno de los ‘salvadores’ del planeta. Y es que el pasado 29 de julio diversas brigadas integradas por decenas de civiles, políticos, diplomáticos y empresarios de Etiopía, se pusieron manos a la obra para después de varias horas de trabajo, superar los 353 millones de árboles plantados.

De acuerdo a SDP, aunque en un inicio la idea era darle un nuevo hogar en la tierra a 200 millones de árboles jóvenes, el primer ministro Abiy Ahmed declaró que esto se había superado con creces gracias a la participación y el entusiasmo de la ciudadanía.

Al finalizar la jornada que duró 12 horas ininterrumpidas, Getahum Mekuria, ministro de Innovación y Tecnología del país informó que en total se colocaron 353 millones 633 mil 660 brotes con raíces, aunque por ahora el conteo aún está siendo verificado para corroborar que efectivamente se trata de un nuevo récord.

Honored to have been part of the #GreenLegacy Initiative. “He Who Plants a Tree Plants Hope”- Lucy Larcom @PMEthiopia pic.twitter.com/d7K6BTpYor