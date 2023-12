Policía confirma secuestro de cónsul honorario de Reino Unido en Ecuador

La policía ecuatoriana confirmó este sábado el secuestro del cónsul honorario del Reino Unido Colin Armstrong en la nación andina.

El hecho se registró por la madrugada en la provincia de Los Ríos, unos 177 kilómetros al suroeste de la capital, informó la institución en la cuenta de la red social X, anteriormente Twitter.

Agregó que unidades especializadas realizan tareas operativas y de investigación en la zona del plagio.

Los elementos policiales no proporcionaron más detalles del hecho “para no interferir en las investigaciones”, señaló en un chat de periodistas.

The Associated Press se comunicó con el consulado, pero no recibió respuesta de inmediato.

Según reportes de medios locales, Armstrong, quien además es un conocido empresario en el sector agrícola, fue secuestrado en la ciudad de Baba donde tenía su hacienda.

Ecuador está lidiando con una ola de inseguridad y violencia que ha venido en ascenso en los últimos años y que las autoridades atribuyen a la presencia de grupos del crimen organizado vinculados al narcotráfico.

La influencia de estas organizaciones delictivas que actúan con bandas subsidiarias locales y que se disputan territorios para sus actividades ilícitas, han derivado en un aumento de robos, secuestros, extorsiones, sicariato y todo tipo de delitos, de acuerdo con las autoridades.

En junio, el secuestro de un empresario italiano en Guayaquil alarmó a la comunidad internacional.

Los secuestros extorsivos a esa fecha se habían triplicado en el territorio ecuatoriano, según cifras de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la policía que, en el primer semestre de 2023, registraba 54 casos denunciados y resueltos con la liberación de 78 personas.

▶️ URGENTE | ​​🚨



🇬🇧 🇪🇨 Medios internacionales confirman el secuestro del cónsul honorífico de Reino Unido en Ecuador, Colin Armstrong.



Señalan que el diplomático habría sido llevado por al menos 15 hombres.pic.twitter.com/jvzgptK31E — DELPY 📱🎬 (@delpynews) December 16, 2023

OFICIAL: la Policía confirmó que Colin Armstrong, presidente de Agripac y cónsul honorario del Reino Unido, fue secuestrado.



Según información preliminar, el hecho ocurrió a las 3 am de este sábado, en su hacienda en Baba, Los Ríos. Su vehículo apareció en la vía Baba-Salitre. pic.twitter.com/rCrRNuqych — Tere Menéndez (@TMT30_) December 16, 2023

Con información de AP.