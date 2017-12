Policía le dispara a hombre con cuchillo en aeropuerto de Ámsterdam

Agencia

Ámsterdam.- La Policía neerlandesa ha hecho frente este viernes a un hombre armado con un cuchillo en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, informa Reuters. Los agentes han neutralizado al hombre tras dispararle y han conseguido detenerle.

Los disparos han sido efectuados por agentes de la Marechaussee, una policía de carácter militar similar a la Guardia Civil o la Gendarmería francesa. La agencia Reuters afirma que el hombre está herido y bajo custodia. No hay datos sobre otras víctimas o daños.

BREAKING Main entrance of Amsterdam Schiphol Airport evacuated, a man was shot by military police https://t.co/AelqBxhmgY

También te puede interesar: Encuentran paquete sospechoso en aeropuerto de Ámsterdam

El sospechoso ha sido interceptado, se encuentra detenido y ha sido conducido fuera del aeropuerto, según las autoridades holandesas. Estas han aclarado que, a pesar de los momentos de tensión, la situación ya es segura. Un portavoz del aeropuerto citado por la cadena estatal NOS ha confirmado la evacuación de las instalaciones aeroportuarias como medida de precaución, informó en su sitio web El País.

BREAKING VIDEO man with knife was shot down at #airport #Amsterdam #Schiphol

being transported at hospitalpic.twitter.com/insZG0dEuA