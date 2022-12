¿La policía de la moral de Irán ha dejado de existir? Esto es lo que se sabe

Luego de que el sábado el fiscal general de Irán, Mohamed Jafar Montazeri, afirmara que la policía de la moral “había sido cerrada”, según la agencia de noticias semioficial ISNA, un legislador iraní dijo el domingo que el gobierno de Irán está “prestando atención a las verdaderas demandas del pueblo”, reportaron medios de comunicación del Estado.

La agencia ISNA no proporcionó detalles y los medios de comunicación estatales no han informado de esa supuesta decisión.

El alto funcionario dio a entender la desaparición de la policía moral luego de que su conducta contribuyó a desencadenar meses de protestas.

Muerte de Masha Amini, estocada a la policía de la moral

La función de la policía de la moral, que se encarga de hacer cumplir las leyes sobre el velo islámico, fue objeto de escrutinio después de que Mahsa Amini, de 22 años, muriera bajo su custodia a mediados de septiembre, recapitula la agencia de noticias The Associated Press.

Amini había sido detenida por presuntamente violar el estricto código de vestimenta de la república islámica. Su muerte desencadenó una ola de disturbios que han derivado en una exigencia de que los gobernantes clericales de Irán dejen el poder.

Se comprometen a hacer caso a las protestas

En un artículo publicado por ISNA el domingo, el legislador Nezamoddin Mousavi dio señales de un enfoque menos contencioso hacia las protestas.

“Tanto la administración como el parlamento insistieron en que prestar atención a la demanda del pueblo, la cual es principalmente económica, es la mejor manera de lograr estabilidad y hacer frente a los disturbios”, declaró tras una reunión a puerta cerrada con algunos altos funcionarios iraníes, entre ellos el presidente Ebrahim Raisi. Musaví no se refirió a la supuesta supresión de la policía moral.

The Associated Press no ha podido confirmar el estado actual de esa fuerza, creada en 2005 con la misión de arrestar a las personas que violan el código de vestimenta islámico del país.

Desde septiembre se ha reportado un descenso en el número de agentes de la policía de la moral en todas las ciudades iraníes y un aumento de las mujeres que caminan en público sin velo, en contra de la ley iraní.

Montazeri, el fiscal general, no dio más detalles sobre el futuro de la policía de la moral ni sobre si su cierre era permanente y a nivel nacional. Sin embargo, agregó que el poder judicial iraní “seguirá vigilando el comportamiento a nivel comunitario”.

¿Qué es la policía moral?

Es una fuerza que existe desde la Revolución Islámica de 1979, en diversas formas y con distintos nombres. Es la agencia principal encargada de garantizar que se cumpla el código de conducta –incluyendo de vestido- islámico en público, explica la agencia El Universal.

Los elementos de la policía moral actúan como agentes encubiertos, que vigilan que las mujeres lleven el hiyab (el velo que cubre la cabeza y el cuerpo de las mujeres), sin dejar al descubierto la cabeza, o el cuello. En algunos casos, también se encargan de desalentar en las mujeres el uso de cosméticos.

La policía moral está constituida, de acuerdo con diversos reportes, principalmente por personal del Basij, una unidad paramilitar de línea dura. También hay mujeres en esta fuerza.

Está habilitada para amonestar a las infractoras e imponer multas; una reforma aprobada hace algunos años indicaba que ya no podría realizar arrestos, pero en la práctica sigue ocurriendo.

Las autoridades iraníes revisan actualmente la ley que obliga desde hace décadas a las mujeres a llevar el velo, en un intento de aplacar la ola de protestas que sacude el país desde hace más de dos meses.

Piden anular ley del velo y la policía de la moral

En septiembre, el principal partido reformista de Irán pidió que se anulara la ley.

El Partido de la Unión del Pueblo Islámico de Irán, formado por cercanos al expresidente reformista Mohamed Jatamí, exigió el sábado a las autoridades que preparasen "los elementos legales que allanen el camino para la anulación de la ley del velo obligatorio".

El grupo opositor también pide que la República Islámica "anuncie oficialmente el fin de las actividades de la policía de la moral" y "permita las manifestaciones pacíficas", señala en un comunicado.

(Con información de El Universal y AP)