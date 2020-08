Alistan retorno de policías estatales a Portland

Oregon.- La policía del estado de Oregon regresará a Portland para ayudar a las autoridades locales tras la muerte de un hombre por disparos luego de un enfrentamiento entre seguidores de Donald Trump y contramanifestantes que provocó una discusión entre el dirigente y el alcalde de la ciudad sobre quién era el culpable de la violencia.

Los manifestantes volvieron a la calle el domingo en la noche para protestar ante un edificio de seguridad pública. La policía calificó la concentración de ilegal y detuvo a varias personas luego de decir que varios de los asistentes fueron vistos arrojando proyectiles.

Luego de que Trump calificó a Ted Wheeler, el alcalde demócrata de la ciudad, de “tonto” y lo acusó de permitir que prolifere el caos en la ciudad liberal, el regidor, visiblemente enojado, arremetó contra el presidente en una conferencia de prensa el domingo, dirigiéndose a él en primera persa a través de las cámaras de televisión.

Holding a press conference at 1 p.m. to address last night's shooting homicide with @portlandpolice Chief Chuck Lovell and Multnomah County DA Mike Schmidt. You can watch here.https://t.co/dRUTmUlHxv