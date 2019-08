Policía montada ata a afroamericano y lo 'pasea' por las calles de Texas

Agencia

TEXAS.- El jefe de la Policía de Galveston, Texas, tuvo que disculparse luego de que dos oficiales de la policía montada trasladaran por el centro de la ciudad a un ciudadano afroamericano sospechoso atado a una cuerda, informa AP.

De acuerdo a RT, las fotos del hecho, que tuvo lugar el pasado sábado, se viralizaron en distintas redes sociales. Los dos oficiales ataron una cuerda a las esposas en las manos de Donald Neely, un afroamericano de 43 años, acusado de intrusión, y los llevaron así hasta la comisaría.

Dear @GalvestonPD.



What you did here to this man, Donald Neely, is horrible and unacceptable.



I would say "We need answers," but nothing you can say would ever justify what you did to this man. Nothing at all. pic.twitter.com/OdVeqrFDcv