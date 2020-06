Policías de EEUU usan el logo de “The Pusnisher” en protestas y Marvel se manifiesta

Madrid, España.- Marvel se ha declarado en contra de que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estadounidenses porten la icónica calavera de The Punisher, sobre todo en este estallido de protestas contra la violencia racista.

La editorial se pronunció desde el inicio del movimiento Black Lives Matter con un contundente mensaje en Twitter en el que dejaron claro que están completamente en contra del racismo y la brutalidad policial.

It's weird how police use the Punisher symbol so often but forget he literally hates crooked cops???? pic.twitter.com/WgHsaYaUlh

El creador de Punisher, Gerry Conway, también se ha mostrado en varias ocasiones en contra de que los cuerpos y fuerzas de seguridad utilicen el emblema del justiciero marvelita, considerándolo un acto inquietante y ofensivo.

Said it multiple times. Cops are using the Punisher a symbol of mass murder. @DisneyStudios and @MarvelStudios should press charges if they aren’t removed they will fine the police and the proceeds will go to charity to help #BlackLivesMatter foundations. If you agree retweet. pic.twitter.com/i7VohsttvY