Enorme protesta contra el racismo repliega a policías en Seattle (VIDEO)

Seattle.- La policía de Seattle se replegó a su cuartel la madrugada del domingo, horas después de declarar disturbios durante una enorme protesta en un lugar donde semanas atrás los manifestantes habían declarado una “zona ocupada para protestas contra el racismo”.

Algunos manifestantes permanecieron en lugar cuando los agentes ingresaron a su edificio a eso de la 1 de la mañana, pero la mayoría despejó la zona poco después, según videos colocados en línea.

Los manifestantes lanzaron rocas, botellas, fuegos artificiales y morteros hacia los policías, que trataban de despejar el área en el vecindario Capitol Hill usando granadas de aturdimiento y gas irritante, dijeron autoridades.

This is quite something. One officer gives a go signal, and a group of Seattle bike cops charges through a parting line of officers and into the crowd of protesters. pic.twitter.com/nEHDO0jTu5