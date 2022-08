Polonia y Chequia acuerdan defender espacio aéreo Eslovaquia

Polacos y checos firmaron este sábado un acuerdo para proteger el espacio aéreo eslovaco cuando este país retire sus viejos aviones MiG-29 de origen soviético.

La protección de Polonia y República Checa, nación que ahora usa la palabra Chequia como una versión abreviada de su nombre oficial, durará hasta que Eslovaquia reciba los nuevos cazas F-16 de Estados Unidos, algo que se espera que suceda en 2024.

El acuerdo fue firmado en una base aérea eslovaca por los ministros de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak; de Chequia, Jana Cernochova; y de Eslovaquia, Jaroslav Nad.

The Defence Ministers of Slovakia, Czechia & Poland met today in Slovakia to sign a declaration with his Czech and Slovak counterparts about Polish and Czech fighter jets protecting Slovakia’s skies until they receive their F-16s in 2024.



