Por leer las letras chiquitas gana 10 mil dólares

ESTADOS UNIDOS.- Una compañía de seguros de viaje de Florida premió con 10.000 dólares a una maestra de secundaria de Georgia por leer las letras chiquitas de una póliza que compró recientemente.

Donelan Andrews reclamó el premio 23 horas después de que inició el concurso, de acuerdo con un comunicado de Squaremouth. La compañía, con sede en St. Petersburg, dijo que lanzó el concurso secreto el 11 de febrero. Escondida en las letras chiquitas estaba la promesa de 10.000 dólarespara la primera persona que enviara un correo electrónico a una dirección específica.

Además del premio de 10.000 dólares para Andrews, Squaremouth anunció que le dará otros 10.000 a una organización benéfica de alfabetización infantil, y un adicional de 5.000 dólares a cada una de las dos escuelas donde Andrews enseña economía del consumidor.

Andrews dijo que solicitó la jubilación una semana antes de ganar el concurso. El premio lo usará para pagar un viaje a Escocia con su esposo para celebrar el 35to aniversario de su boda.

CONGRATS! Upson-Lee High School​ teacher Donelan Andrews received a $10,000 check this morning for winning a contest put on by Squaremouth​! Details: https://t.co/7fHRP8YMSz pic.twitter.com/S7F1eylJV1