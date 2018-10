Incendió la casa al tratar de matar a una araña

Agencia

FRESNO, Estados Unidos.- Si eres una persona que le teme a las arañas y cualquier otro tipo de insectos, entonces esta historia tal vez no te parecerá tan descabellada como suena.

De acuerdo con ABC 30, un hombre de Fresno, California, encontró una colonia de viudas negras —una de las especies de arañas más peligrosas— rondando por la casa de sus padres.

El hombre decidió encargarse de la situación por si mismo con un lanzallamas improvisado para deshacerse de las telarañas que se encontraban pegadas en la parte exterior del hogar de sus papás.

Pero al encender el soplete, las llamas traspasaron el exterior de la casa y se colaron al ático y al segundo piso del inmueble. Luego de ver el humo saliendo del interior, el hombre llamó al departamento de bomberos de Fresno, California, que necesitó a 25 personas para controlar el incendio.

Según el diario californiano Los Angeles Times, la casa terminó con más de diez mil dólares en daños materiales, pero nadie resultó herido a consecuencia del fuego.

