Por negarse a vender Groenlandia Trump no asistirá a Dinamarca

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos canceló la reunión que tenía planeada para el mes próximo con Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, luego de que se negara a venderle la isla de Groenlandia.

Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario publicó:

No está muy claro si es por sus recursos naturales, por su posición estratégica en el Ártico, por tratarse de un buen negocio inmobiliario o por puro capricho, informó Tribuna.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....