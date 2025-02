¿Por qué Trump retiró los cargos de corrupción a Eric Adams?

La administración del presidente Donald Trump ha ordenado retirar los cargos federales por corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, una decisión que ha generado controversia y provocó la renuncia de varios fiscales federales.

El Departamento de Justicia (DOJ), bajo la dirección del fiscal general adjunto interino Emil Bove, instruyó a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York a desestimar los cargos, argumentando que el caso interfería con la capacidad de Adams para colaborar en políticas clave de la administración, especialmente en materia de inmigración.

BREAKING



Danielle R. Sassoon, Manhattan’s acting U.S. attorney, resigned on Thursday rather than obey a Justice Department order that she drop a corruption case against New York City Mayor Eric Adams.



Full Story: https://t.co/M04XA1WAdn pic.twitter.com/5M5gApa6FO