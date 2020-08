Dispersa la policía nuevas protestas en Portland; hay cuatro detenidos (video)

Oregón.- La policía arrestó a cuatro personas durante la noche al dispersar una marcha que se dirigía hacia las oficinas del sindicato policial de Portland, dijeron las autoridades el sábado.

La Oficina de la Policía de Portland declaró que la manifestación de algunos cientos de personas era una asamblea ilegal el viernes por la noche porque dijo que la gente arrojaba petardos, bolas de golf y trozos de hormigón a los agentes. Dijo que utilizaron municiones de control de multitudes, pero no gases.

Algunos manifestantes portaban escudos de madera y se protegían con máscaras antigás, dijeron las autoridades.

Rioters have turned parts of north Portland into a war zone. Here, it takes a group of officers to make an arrest of an antifa militant. The person tries to steal a baton from police. Meanwhile, antifa legal observers get his info so they can bail him out. pic.twitter.com/GaxrFBV5ta