Chocan de nuevo policías y manifestantes en Portland (video)

Oregón.- Manifestantes se enfrentaron con la policía en Portland, en una protesta que duró toda la noche hasta entrada la madrugada del jueves y en la que los descontentos provocaron incendios y lanzaron fuegos artificiales en las afueras de un tribunal federal.

Los agentes usaron gas lacrimógeno para dispersar a cientos de personas que se habían congregado cerca del Tribunal Mark O. Hatfield, el adyacente Centro de Justicia del Condado Multnomah y un cuartel policial cercano.

Las protestas se han sucedido diariamente en Portland desde la muerte en mayo en Minneapolis, de George Floyd, un hombre negro que murió después de que un policía blanco estuvo varios minutos presionándole el cuello con una rodilla contra el piso.

Los alzados lanzaron piedras, botellas y pintura a los agentes en la protesta, que empezó el miércoles por la noche, informó la policía de Portland en un comunicado.

Rioters in downtown Portland armed with sticks and batons block random cars from leaving a parking garage. #PortlandRiots #antifa Video by @TheHannahRay. pic.twitter.com/S2ZRYDqL99