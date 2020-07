Critican acción de fuerzas federales en Portland, Oregón (VIDEO)

Oregón.- Agentes federales en uniformes de combate verdes han arrestado a personas en las calles de Portland, lejos de las propiedades federales que se supone deben proteger, algo que según la organización de derechos civiles ACLU considera “debe preocupar a todos en Estados Unidos”.

“Cuando vemos a gente en autos sin patentes recoger a alguien en la calle y llevárselo por la fuerza, decimos que es un secuestro. Las acciones de los agentes federales militarizados son llanamente anticonstitucionales y no quedarán sin respuesta”, dijo Jann Carson, directora ejecutiva interina de la Unión Americana de Libertades Civiles de Oregón.

Let's be clear why Portland, secret police, & #gestapo are all trending.



This isn't just about police brutalizing protesters. That's been going on for weeks.



It's about feds snatching people off streets in unmarked vehicles.



This is #FascitTrumppic.twitter.com/ARuSZwEPz2