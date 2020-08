Chocan de nuevo policías y manifestantes en Portland

Oregon.- Agentes de policía y manifestantes chocaron por segunda noche consecutiva en Portland en una oleada de violencia que, de acuerdo con el jefe policial, daña la imagen de la ciudad.

Los notorios enfrentamientos afuera de la corte federal de la ciudad más grande del estado de Oregon han disminuido enormemente desde que la gobernadora demócrata Kate Brown llegó a un acuerdo que exige el retiro de agentes federales enviados por el gobierno del presidente Donald Trump para proteger el recinto.

Sin embargo, la agitación en las calles ha continuado a varios kilómetros de distancia de la Corte Federal Mark O. Hatfield, al tiempo que los manifestantes que exigen que se deje de subvencionar a las fuerzas policiales locales tuvieron un enfrentamiento con agentes durante la noche. La policía respondió al catalogar los incidentes como disturbios —lo que les permitió usar gas lacrimógeno y otras medidas no letales para dispersar a la multitud.

Los policías chocaron la noche del miércoles con los manifestantes afuera de una delegación policial a 10 kilómetros (seis millas) del tribunal después de que retiraron lo que en un principio creyeron que se trataba de un dispositivo explosivo pero posteriormente determinaron que no lo era.

