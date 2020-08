Portland: Otra jornada de protestas deja nueve personas detenidas

Oregon.- Manifestantes y la policía en Portland chocaron antes del amanecer el sábado después de que unas 200 personas marcharon a una comisaría en otra noche más de violencia en la ciudad más grande de Oregon.

Los manifestantes arrojaron botellas y rocas a los agentes, y apuntaron láseres hacia ellos, dañando vehículos policiales y provocando lesiones menores a varios agentes, informó en un comunicado la policía de Portland.

Un manifestante recibió atención médica en el lugar después de lanzar rocas a oficiales y recibir un disparo con lo que la policía calificó de una “bala no letal con punta de esponja”, según el comunicado.

LAST NIGHT: After rioters vandalized and began to light street fires, Antifa attempted to mobilize and form a shield line against police, watch as Portland PD make a complete mockery out of the Antifa shield line



