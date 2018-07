Portugal, mejor destino de Europa por paisajes y arquitecturas

Agencia

Portugal. -Sus playas, sus paisajes paradisíacos, su arquitectura románica y gótica, su gastronomía y su hospitalidad.

Estos y muchos más son los valores que convirtieron a Portugal, por segundo año consecutivo, en el mejor destino turístico de Europa por parte de los WTA, World Travel Awards.

De acuerdo con el portal de noticias La Nación, la gala de premiación de los "Premios Oscar del Turismo" se realizó el 30 de junio en la ciudad de Atenas, Grecia y la distinción "Mejor destino de Europa" volvió a caer en manos del país luso, que ya la había conseguido en 2017. Además de Portugal, fueron candidatos a este premio Austria, Inglaterra, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, España Suecia, Suiza y Turquía.

Un país chico y entrañable, donde el tiempo tiene un ritmo propio, más lento que en otras partes.

Los WTA se entregan desde 1993 y se basan en el voto de los viajeros y expertos del turismo. Este año Portugal recibió hasta 36 premios, incluyendo a la ciudad de Madeira como "Mejor destino insular" y Lisboa como la "Mejor ciudad de Europa" y "Mejor puerto de cruceros".

El año pasado, también, Portugal había sido galardonada por los WTA como "Mejor destino turístico mundial", venciendo a sus rivales Brasil, Grecia, Estados Unidos, Marruecos y España y este año fue destacada como el cuarto país más seguro del mundo según la organización Institute for Economics and Peace. Grandes noticias para el país luso, que no para de maravillar a los viajeros.