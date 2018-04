Preguntas sin sentido que le hicieron a Zuckerberg... ¿alguna otra?

Agencia

Estados Unidos.- El 10 y 11 de abril Mark Zuckerberg compareció ante el senado y el congreso en Estados Unidos.

Varias de las preguntas que hicieron al empresario lo dejaron acorralado, inclusive otras pudieron haber puesto en duda su título de CEO.

No obstante, también existieron algunas preguntas sin sentido (por decir lo menos), que demostraron la falta de conocimiento de los legisladores, no solo en cuanto a Facebook, sino a todo Internet.

Senador Orrin Hatch, Utah

¿Cómo es sostenible su modelo de negocios si los usuarios no pagan por el servicio?

Zuckerberg: Senador, mostramos anuncios.

¿Por qué no tiene sentido? Actualmente un 90% de las páginas de internet son gratuitas, y una buena parte de mismas generan ingresos con este modelo.

Solo imagina lo ridículo que sería hacer la misma pregunta a un canal de televisión abierta.

Senador Brian Schatz, Hawaii

Preguntó repetidamente si Facebook puede "ver" los correos electrónicos que envía por WhatsApp.

Si envío un email por WhatsApp (sic), y hablo sobre la película de la Pantera Negra, ¿veré un anuncio de la película?

Zuckerberg: No, no vemos nada del contenido de WhatsApp, está encriptado.

¿Por qué no tiene sentido? No se pueden enviar emails por WhatsApp, punto.

Senador Roger Wicker, Mississippi

Hay reportes de que Facebook puede seguir la actividad de los usuarios aún después de que hayan cerrado su sesión de Facebook en el navegador web.

Zuckerberg: Se que se utilizan "cookies" en Internet. Probablemente se puede correlacionar esa actividad.

¿Por qué no tiene sentido? Todo el mundo sabe casi todas las páginas de Internet utilizan esta herramienta, con el fin de mostrar publicidad a públicos específicos.

No es nada nuevo y no, no siguen a alguien en específico. Buscan generar agregados para mostrar el anuncio correcto.

Senador John Cornyn, Texas

Si borro mi cuenta, toda mi información ¿será borrada?

Zuckerberg: Sí, senador. Si borra su cuenta borraremos toda su información.

¿Por qué es una pregunta sin sentido? Zuckerberg ha repetido millones de veces que sí

Senador John Kennedy, Louisiana

"Si alguien pidiera mi información en específico, ¿se la darían?" Luego reformuló su pregunta: ¿podrían dársela?

Zuckerberg: No senador, no la daríamos, No tenemos ese derecho. En teoría es posible tener esa información, pero sería algo ilegal.

¿Por qué no tiene sentido? Todo lo que subes y escribes en tu perfil debe de guardarse en algún lugar. Debe de tener un identificador con el cual se sepa que es tuyo. Obviamente en el sistema está registrado así.

Pero es muy ingenuo creer que alguien va a obtener toda la información de tu perfil nada más por que sí.

Inclusive en el caso de Cambridge Analytica, solo obtenían acceso a la información pública. Esto no incluye mensajes, etc.

Senador Bill Nelson, Florida

Ayer cuando platicamos, utilicé un ejemplo de qué pasaría si hablara con mis amigos de Facebook, de un chocolate que me gusta. De repente comencé a recibir anuncios sobre chocolate ¿Qué pasaría si no quisiera ver esos anuncios?

Zuckerberg: Senador, las personas tienen el control sobre cómo su información es utilizada para los anuncios. Si no quiere que los mismos sean mostrados con base en su información, puede apagarlo.

Aclaración:

