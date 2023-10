Preocupación de la ONU: Lo peor está aún por llegar en Gaza

El Jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, ha expresado su pesar por la "horrible" semana de violencia que ha sacudido la Franja de Gaza, pero también ha lanzado una advertencia sombría: "Lo peor está aún por llegar".

En un comunicado oficial, Griffiths declaró:

El funcionario de la ONU recordó los terribles eventos del pasado sábado, incluyendo el ataque de las milicias palestinas en territorio israelí. "Más de mil personas han perdido la vida, y muchas más han resultado heridas. Además, más de 100 personas permanecen detenidas", detalló.

En Gaza, se han llevado a cabo bombardeos mientras las familias intentaban desplazarse hacia el sur por carreteras congestionadas y dañadas tras las órdenes de evacuación israelíes, a pesar de que no tienen refugio seguro. "Casi 2,000 personas han perdido la vida y muchas más han resultado heridas. La falta de electricidad, agua y combustible es crítica. Los suministros de alimentos se están agotando, los hospitales están abrumados y carecen de medicamentos, y los depósitos de cadáveres están saturados", advirtió Griffiths.

El funcionario también denunció los "bombardeos intensos" que han afectado a viviendas, escuelas, refugios, instalaciones de atención médica y lugares de culto. Barrios enteros han quedado reducidos a escombros, y lamentablemente, trabajadores humanitarios han perdido la vida en este conflicto.

Latest from #Gaza:



🔺On 11 October, WFP has delivered ready-to-eat food fresh bread to 175,486 displaced Gazans across 88 shelters.



🔺60,000 people in #Gaza redeemed emergency electronic vouchers to buy food from the local shops that remain open.



🔺Today, as shelters continue… pic.twitter.com/xISCtYUIoT