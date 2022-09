La reina Isabel II está bajo supervisión médica porque los doctores están “preocupados por la salud de Su Majestad”, informó el jueves el Palacio de Buckingham mientras familiares de la monarca viajaron a Escocia para estar con ella.

Esto sucede un día después de que la reina de 96 años canceló una reunión de su Consejo Privado y le recomendaron descansar. El martes, presidió la entrega ceremonial del poder a la nueva primera ministra Liz Truss en su residencia de verano en el Castillo de Balmoral, en Escocia.

El palacio dice que la reina está “cómoda” y permanece en Balmoral. Su hijo, el príncipe Carlos, y su nieto, el príncipe Guillermo, viajaron para estar con ella, dijeron las autoridades.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.