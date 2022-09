Preocupación por la Reina Isabel II: BBC corta su transmisión y cambia su imagen

El canal de televisión Corporación Británica de Radiodifusión (BBC por sus siglas en inglés) interrumpió sus transmisiones habituales y cambió los logos a color negro esta mañana de jueves, luego que se revelara una preocupación por el estado de salud de la Reina Isabel II.

A través de su cuenta de Twitter el Palacio de Buckingham emitió un comunicado, sobre la situación de la monarca pese a todo se encuentra “cómoda” y sigue en el castillo de Balmoral, en Escocia.

En redes sociales se difundió el momento cuando la cadena British Broadcasting Corporation (BBC) corta su transmisión en vivo para notificar sobre la situación de salud de la reina.

Here is how BBC One interrupted programming to report on The Queen’s health pic.twitter.com/WkwlvmNWwL

Minutos más tarde las redes sociales relacionas a la cuenta en inglaterra colocaron un fondo negro y algunos de sus conductores ya portan trajes negros, relaciona al posible evento luctuosos.

Cabe señalar que BBC es el servicio público de radio, televisión e internet del Reino Unido, por tal motivo este sería el canal encargado de informar la muerte de la reina Isabel II, en caso de ocurrir, de acuerdo al plan ya prescrito para esa situación.

La recién elegida Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Mary Elizabeth Truss se pronunció en sus redes sociales tras enterarse del delicado estado de salud de la Monarca.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.