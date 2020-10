Bruselas: Va a cuarentena presidenta de la Comisión Europea

Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se vio obligada el jueves a abandonar una cumbre de la Unión Europea que había iniciado recientemente, luego de que un integrante de su personal cercano dio positivo en COVID-19.

Von der Leyen informó que ella ha dado negativo, pero que “como precaución estoy abandonando de inmediato el Consejo Europeo para iniciar un autoaislamiento”.

La funcionaria ya había socializado con otros líderes de la UE antes de la inauguración formal de la cumbre de dos días. Los organizadores habían tomado medidas especiales de precaución a fin de mantener alejados a los asistentes entre sí y asegurarse de que todas las regulaciones de salud fueran respetadas. La misma Ursula dio a conocer que dejara la cumbre.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.