El veto de la presidenta de Georgia, Salome Zourabichvili, el pasado sábado, marcó un hito en la intensa disputa en torno a la denominada "ley rusa". Esta legislación, dirigida a los medios de comunicación, generó una ola de protestas masivas que se extendieron durante semanas en el país.

La propuesta de ley planteaba la obligación para la prensa y las organizaciones no gubernamentales de registrarse como entidades "que persiguen los intereses de una potencia extranjera" si recibían más del 20% de su financiación desde el extranjero.

Este enfoque, según críticos del proyecto, guarda demasiadas similitudes con la legislación empleada por el Kremlin para silenciar a la oposición en Rusia. Además, advierten que esta medida podría obstaculizar los esfuerzos de Georgia por unirse a la Unión Europea.

Zourabichvili, que se opone cada vez más a Sueño Georgiano —el partido gobernante de Georgia—, dijo el sábado que el proyecto de ley contradice la Constitución de su país, así como “todos los estándares europeos”, y añadió que “debe ser abolido”.

🚨 🇬🇪 President of Georgia Salome Zourabichvili vetoed the bill passed by the Georgian Parliament intended to preclude Georgia from joining the EU. 83% of Georgians want to join.

