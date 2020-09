Conoce quién es el nuevo presidente del BID

Panamá.- Mauricio Claver-Carone fue elegido el sábado nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los próximos cinco años, siendo el primer líder no latinoamericano de la institución que más dinero le presta a la región.

El candidato estadounidense fue elegido a pesar de la oposición mostrada previamente por varios países de la región, entre ellos Argentina y México.

Claver-Carone, que fue escogido durante una reunión vía electrónica de la Asamblea de Gobernadores del Banco —máxima autoridad de la institución— sucederá al colombiano Luis Alberto Moreno, a partir del 1 de octubre. Es el primer representante estadounidense que encabezará el BID desde su creación a finales de la Segunda Guerra Mundial.

Para ser elegido presidente del BID se requería de la mayoría de la totalidad de los votos de los países miembros. Claver-Carone casi tenía la victoria asegurada gracias a los apoyos de Estados Unidos (30% de los votos), Brasil (11,3%), Colombia (3,1%) y otros países latinoamericanos que se habían comprometido con la propuesta de Washington, entre ellos Ecuador, Bolivia, Paraguay y El Salvador.

El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo felicitó a Claver-Carone, quien funge en la actualidad como asesor de seguridad nacional para América Latina del presidente Donald Trump.

Congratulations to Mauricio Claver-Carone, the newly elected President of @the_IDB. Under his leadership and strong advocacy for democratic institutions, the Inter-American Development Bank will advance peace and prosperity in the Western Hemisphere.