Presidentes de Corea del Norte y del Sur se reunirán en cumbre

CIUDAD DE MÉXICO.- Los presidentes de las dos Coreas acordaron celebrarán una nueva cumbre entre sus líderes en Pyongyang en septiembre, según anunciaron ambos países en un comunicado conjunto.

De acuerdo con Tribuna, el presidente surcoreano, Moon Jae-in y el líder norcoreano, Kim Jong-un mantendrán en la capital del Norte el que será su tercer encuentro tras reunirse en dos ocasiones anteriores en la frontera entre ambos países los pasados 27 de abril y 26 de mayo.

Se espera que la nueva cumbre sirva para avanzar en la ‘Declaración de Panmunjom’, suscrita por los dos gobernantes en su primera reunión celebrada el 27 de abril y en la que ambos se comprometieron a mejorar lazos, así como a trabajar para establecer la paz y la ‘total desnuclearización’ de la península coreana.

Delegaciones de los dos países que permanecen técnicamente en guerra mantuvieron una reunión en la misma localidad fronteriza norcoreana donde tuvo lugar el histórico primer encuentro entre Moon y Kim para definir los detalles de la nueva cumbre.

