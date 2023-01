El presidente de Croacia, miembro de la OTAN, criticó el lunes a los países occidentales por suministrar a Ucrania con tanques pesados y otras armas en su campaña contra la invasión de las fuerzas rusas. aseverando que sólo prolongará la guerra.

Zoran Milanovic le dijo a la prensa en la capital croata que es una “locura” creer que Rusia puede ser derrotada en una guerra convencional.

“Estoy en contra del envío de armas letales ahí”, dijo Milanovic. “Prolonga la guerra”.

Croatian President Zoran Milanovic spoke frankly about the proxy war being fought in Ukraine between the United States/NATO and Russia over the weekend.



He made the remarks at an event commemorating the Republic of Croatia's 31st year as an internationally recognized state. pic.twitter.com/qF8xaqdBKD