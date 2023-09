Presidente de Brasil anuncia expansión de reservas indígenas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó esta semana la creación de dos nuevas reservas indígenas en la Amazonía, ubicadas en los estados de Acre y Amazonas.

Asimismo, se anunció la delimitación de nuevas zonas destinadas a la protección ambiental.

Lula decidió realizar el anuncio en el Día de la Amazonía desde el Palacio de Planalto con la Ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, y la Ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, informa Agencia Brasil.

Por varios años, Sonia Guajajara ha enfatizado el papel de estas áreas en la protección de los bosques, al asegurar que los pueblos indígenas son el cinco por ciento de la población mundial pero protegen el 82 por ciento de la biodiversidad.

O governo federal assinou importantes ações em defesa da Amazônia e de seus povos. Homologamos as Terras Indígenas Acapuri de Cima, no Amazonas, e Rio Gregório, no Acre, garantindo às comunidades as suas terras. Entregamos títulos da Reforma Agrária, garantindo terra a quem… pic.twitter.com/u0Ki9Pm0qX