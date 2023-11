Presidente de China anuncia nuevo envío de pandas a EU

Xi Jinping mandatario chino informó que China enviará nuevos pandas a Estados Unidos.

"Estamos dispuestos a continuar nuestra cooperación con EU sobre la conservación de pandas y hacer todo lo que podamos para cumplir los deseos de los californianos de estrechar los lazos amistosos entre nuestros dos pueblos", señaló el presidente de la nación asiática.

Esta acción se concretó al final de una jornada en que Xi y el presidente estadounidense Joe Biden celebraron su primer encuentro personal en un año y prometieron tratar de disminuir las tensiones.

El líder chino no reveló cuándo o a dónde se enviarán los pandas, pero pareció sugerir que la siguiente pareja de ejemplares irá a California, posiblemente a San Diego.

Desde hace tiempo los osos simbolizan la amistad entre ambas naciones.

Esto desde que Beijing regaló una pareja de pandas al Zoológico Nacional en Washington en 1972, antes de la normalización de las relaciones bilaterales.

Posteriormente China prestó más de estos osos a otros zoológicos.

Es importante resaltar que los beneficios se dirigieron a programas de conservación de pandas.

Los tres pandas gigantes del Zoológico Nacional, Mei Xiang, Tian Tian y su cachorro Xiao Qi Ji, iniciaron hace ocho días su largo viaje de regreso a China.

Tras su salida quedaban apenas cuatro pandas en EUA en el Zoológico de Atlanta.

Agregó que se enteró del Zoológico de San Diego y que la gente de California "espera con muchas ganas volver a dar la bienvenida a los pandas".

El presidente chino viajó a California para asistir a una cumbre de líderes del Indo-Pacífico y para reunirse con Biden

Cuando los lazos bilaterales empezaron a debilitarse en los últimos años, algunos ciudadanos chinos comenzaron a exigir la devolución de los pandas gigantes.

Incluso lanzaban acusaciones en redes sociales no probadas de que los zoológicos estadounidenses maltrataban a los osos, considerados un "tesoro nacional" de China.

Las relaciones parecen estabilizarse con el viaje de Xi a San Francisco para reunirse con Biden.

Ambos hablaron durante unas cuatro horas el miércoles y acordaron cooperar en lucha contra los narcóticos en especial contra el fentanilo y reanudar las comunicaciones militares de alto nivel.

