Presidente de Perú seguirá colaborando con la justicia por caso de corrupción

El mandatario peruano Pedro Castillo aseguró este viernes que seguirá colaborando con la justicia tras declarar por cuatro horas ante una fiscalía que lo investiga como líder de una presunta organización criminal que recibía sobornos de obras de infraestructura.

Castillo salió del interrogatorio en auto, pero poco antes de llegar al Palacio de Gobierno decidió caminar y dijo brevemente a periodistas que "Perú necesita que aclaremos las cosas y lo vamos a seguir haciendo". No aceptó preguntas, adujo que se lo prohíbe la investigación del proceso.

Antes de presentarse a la fiscalía, Castillo escribió en Twitter que buscaba despejar "las denuncias y especulaciones... en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia".

Hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia. (1/3) pic.twitter.com/cn66hTiAfx