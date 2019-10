Gobierno de Ecuador ‘huye’ de Quito tras protestas

Alejandro Albarrán García

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, informó que trasladó la sede del Gobierno desde Quito a la ciudad de Guayaquil, ante el crecimiento de las protestas contra el aumento a los precios del petróleo por la eliminación de los subsidios.

Moreno acusó también al ex Presidente Rafael Correa y a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de estar detrás de las manifestaciones.

"Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del Gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo con las atribuciones constitucionales que me competen", anunció el Mandatario en un mensaje transmitido en cadena nacional.

"¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patinó, hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización".

El saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas.

Demuestran la intención política de Correa, Maduro y de los corruptos que deben responder a la justicia y al país por desestabilizar este Gobierno democrático. #EcuadorPaísDePaz #DecididosACrecer pic.twitter.com/esyJv9RK5n — Lenín Moreno (@Lenin) October 8, 2019

Moreno también defendió su decisión de eliminar los subsidios a los combustibles.

"No voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices", dijo Moreno.

"La eliminación del subsidio es una decisión histórica".