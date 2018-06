"Deshonesto y débil": Donald Trump a Justin Trudeau

Agencia

MÉXICO.- Donald Trump tildó de "deshonesto y débil" al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y dijo que su país no apoyará la declaración de la cumbre del G7.

Sus declaraciones llegan después de que el canadiense compareciera ante la prensa internacional y declarara que la cumbre concluyó con "un comunicado final firmado por todos".

También te puede interesar: Trump abandona el G7 y justifica una guerra comercial

Trudeau dejó claro que la cumbre terminó sin acuerdo en los temas más espinosos, pues aseguró que nadie consiguió cambiar la opinión de Trump con respecto a comercio o cambio climático y que el mayor logro de la reunión fue que las discusiones fueron "francas y abiertas".

En Twitter, el mandatario estadounidense escribió, mientras volaba a Singapur:

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!