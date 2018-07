Trump piensa en la reelección y llama enemigos a China y Rusia

Agencia

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump tildó a Rusia, la Unión Europea y China de "enemigos" de Estados Unidos, por diversas razones, en una entrevista emitida este domingo, en la víspera de su reunión con Vladimir Putin en Helsinki.

"Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en comercio", dijo Trump a la cadena CBS, informa el portal Milenio.com,.

"Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente, ciertamente son un enemigo. Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos", indicó en la entrevista que fue realizada el sábado.

Trump repitió lo que ya había dicho antes de que la Unión Europea, "realmente se ha aprovechado" de Estados Unidos en comercio.

Y reiteró que "una cosa muy mala para Alemania" depender del gas ruso, por el que paga "miles de millones" a Moscú.

Estados Unidos ha impuesto tarifas al acero y el aluminio, en medidas contra la Unión Europea y otros aliados, lo que ha provocado retaliaciones.

También tiene una guerra comercial en marcha con China, luego de que Washington implementara aranceles a productos de ese país por lo que considera prácticas injustas de Pekín.

No descarta reelección

Trump expresó su intención de presentarse a la reelección en 2020 en una entrevista divulgada por el diario británico Mail on Sunday, en la que afirmó que no ve a ningún demócrata capaz de ganarle. Aunque admitió que "nunca se sabe lo que pasa con la salud y otras cosas".

El mandatario, de 72 años, confirmó al ser preguntado por el periodista Piers Morgan si se presentaría a la reelección, que tiene "toda la intención de hacerlo".

"Bueno, tengo toda la intención de hacerlo. Parece que todos quieren que lo hagamos", subrayó, y destacó: "Me siento bien".

Cuestionado si ve algún candidato demócrata que le pueda ganar en las elecciones, contestó: "No. No veo a nadie. Los conozco a todos y no veo a nadie", e insistió: "No tienen el candidato adecuado".