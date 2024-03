EU: Presidente del Fed prevé más reducciones en las tasas este 2024

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reforzó el miércoles su creencia en que el banco central estadounidense reducirá su tasa de interés clave este año, pero antes desea ver más pruebas de que la inflación cae de manera sostenible hacia el objetivo de la Fed de 2%.

Powell observó que la inflación de bienes y servicios se ralentiza, y no expresó preocupación sobre los más recientes datos del gobierno sobre la inflación, que mostraron cierto repunte en el aumento de los precios en enero.

Sus declaraciones, en un testimonio preparado que Powell presentará el martes y miércoles ante la una comisión de la Cámara de Representantes, reflejaron el mensaje que expresó el 31 de enero, en su conferencia de prensa más reciente.

En esa ocasión, dijo que el comité encargado de las políticas de la Fed necesitaba “mayor confianza” de que la inflación estaba a punto de ser controlada antes de reducir su tasa de referencia.

En el primero de sus dos días de testimonio semestral ante el Congreso, Powell también tenía previsto señalar que la Reserva enfrenta dos riesgos casi iguales: reducir las tasas demasiado pronto, lo que podría “revertir los avances” en la reducción de la inflación, o reducirlas “demasiado tarde o demasiado poco”, lo que podría debilitar la economía y al mercado laboral.

El esfuerzo para equilibrar ambos riesgos es un cambio respecto de los primeros meses del año pasado, cuando el organismo aumentó rápidamente su tasa de referencia para combatir la fuerte inflación.

