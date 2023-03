El presidente finlandés selló formalmente el jueves la histórica oferta del país nórdico para unirse a la OTAN al promulgar las enmiendas legales nacionales requeridas para ser miembro de la alianza militar occidental.

La medida del presidente Sauli Niinistö significa que Finlandia ha completado las medidas nacionales necesarias para unirse a la OTAN, y ahora solo está esperando la aprobación de Turquía y Hungría, los únicos dos de los 30 miembros existentes de la alianza que no han ratificado su candidatura.

El jueves en Turquía, un comité parlamentario aprobó la solicitud de Finlandia para la OTAN, informó la agencia estatal Anadolu, acercando a Helsinki un paso más a unirse a la alianza.

President of the Republic @niinisto decided on Finland’s accession to NATO by approving Finland’s accession to the North Atlantic Treaty and the Ottawa Agreement, which were accepted by the Parliament of Finland on 1 March 2023.@Ulkoministerio I @TPKanslia pic.twitter.com/HOkuK6LZIK