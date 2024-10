Presidente de Irán asegura que 'no busca la guerra' con Israel

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó en Qatar que Teherán ‘no busca la guerra’ con Israel, a pesar de haber lanzado recientemente cerca de 200 misiles hacia territorio israelí.

Este ataque se produjo como represalia por la reciente muerte de líderes tanto del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como de la milicia chií Hezbollah, según indicó el gobierno iraní.

Irán lanzó 181 misiles balísticos contra Israel, en lo que fue calificado como un ataque sin precedentes, y el cual Israel advirtió que responderá, empujando la guerra en Medio Oriente a una peligrosa escalada.

Los misiles fueron disparados el 1° de octubre y algunos impactaron en el centro de Israel.

En este sentido, Pezeshkian argumentó que Irán se ha visto ‘obligada a responder’.

Además, el mandatario iraní instó al mundo a trabajar de forma conjunta para detener las ‘matanzas’ cometidas por las autoridades israelíes en la región.

