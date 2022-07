Presos politícos en Nicaragua mueren poco a poco: familiares

Un día después de que la esposa del nicaragüense Félix Maradiaga dijera a los periodistas que su marido había perdido casi 30 kilos en un año de cárcel y que temía por su salud, el gobierno del presidente Daniel Ortega llevó al exaspirante a la presidencia ante las cámaras.

Ante esto se recordó que años atrás varios familiares aseguraron que el gobierno está “matando poco a poco” a los presos políticos.

Maradiaga estaba delgado pero parecía caminar y hablar sin dificultad. Había sido condenado a 13 años de prisión en marzo y no había sido visto públicamente desde su detención en junio de 2021.

En Nicaragua hay cerca de 190 presos políticos; entre ellos otros seis que podrían haber disputado la presidencia a Ortega en noviembre-, según grupos de derechos humanos.

Ninguno de ellos había sido visto en imágenes o vídeo desde su arresto hasta la breve comparecencia de Maradiaga en el juzgado el sábado.

A más de cuatro años de la rebelión cívica de abril de 2018, familiares de los reos dijeron en una rueda de prensa virtual que el gobierno los está “matando poco a poco”, al mantenerlos incomunicados, en condiciones insalubres, con mala alimentación y poca atención médica.

Su situación es “de las peores que he visto durante mi carrera”, declaró Jared Genser, abogado internacional de ambos opositores en la misma conferencia.

Berta Valle, esposa de Maradiaga, reiteró que los presos tampoco tienen acceso a material de lectura ni a la visita de sus hijos menores de edad, lo que calificó de “tortura blanca”.

Victoria Cárdenas, esposa del exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, también preso desde hace casi 400 días, instó al gobierno a “que abra las cárceles y muestre a las personas presas políticas”. Tanto ella como Valle están exiliadas en Estados Unidos, pues el gobierno ordenó su captura tras haber denunciado el arresto de sus maridos.

(1/2) After a year, I’ve finally seen images of my husband Félix @Maradiaga in prison in #Nicaragua. The regime claims he is fine. But he has lost 60 lbs / 25 kg, been held in the dark 24/7, barred from any contact with me and our daughter abroad, & not allowed a Bible. pic.twitter.com/y5voISkNg8