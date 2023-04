Las órdenes de evacuación fueron retiradas este sábado primero de abril en pequeñas secciones de una localidad japonesa al suroeste de la central nuclear de Fukushima, a tiempo para la popular temporada de floración de los cerezos, y el primer ministro Fumio Kishida acudió a una ceremonia para celebrar la reapertura.

La zona de unos 4 kilómetros cuadrados (1,5 millas cuadradas) donde se retiraron las restricciones de entrada forma parte de la localidad de Tomioka, la mayor parte de la cual ya había sido reabierta desde que un terremoto y un tsunami en marzo de 2011 provocaran tres fusiones en la central nuclear de Fukushima Daiichi.

Los antiguos residentes y visitantes celebraron la apertura más reciente mientras caminaban por una calle conocida como “el túnel de los cerezos”.

“El retiro de la orden de evacuación no es el objetivo final, sino el inicio de la recuperación”, dijo Kishida en la ceremonia, y prometió seguir trabajando para retirar todas las órdenes de evacuación en la región.

