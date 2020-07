Defiende papá de primer ministro británico viaje a Grecia

Londres.- El padre del primer ministro británico Boris Johnson defendió su decisión ampliamente criticada de tomar un vuelo a través de Bulgaria, en un viaje de Gran Bretaña a Grecia, a fin de “poner a prueba del COVID” su propiedad en el país helénico antes de alquilarla potencialmente.

Con una toalla sobre su hombro, Stanley Johnson dijo a los periodistas en un camino de tierra afuera de su finca en el Monte Pelion que no estaba “100% al tanto” sobre la reacción del público británico desde que viajó a Grecia en busca de “un momento tranquilo para organizar la casa”.

El viaje recibió muchas críticas porque violó, como mínimo, el espíritu de las restricciones de Grecia a los viajeros internacionales para contener la crisis de coronavirus.

Stanley Johnson: "I came here to have a quiet time."



We’d all like to get away for a ‘quiet time’, Mr Johnson, but most of us have been stuck at home, respecting the rules.



Seems there’s one set of rules for the elite, and another for us plebs.



