Príncipe Harry podría ir a los tribunales tras demandar a medios ingleses

LONDRES, Reino Unido.- El príncipe Harry inició una acción legal contra los diarios The Sun y Daily Mirror por un presunto hackeo telefónico, así lo reportó este viernes el diario The Guardian. El Palacio de Buckingham confirmó que los reclamos fueron introducidos en el Tribunal Superior de Justicia británico.

El viernes 27 de septiembre, a través de su equipo legal, Harry presentó documentos exponiendo que ambas compañías editoriales hicieron mal uso de su información privada para publicar historias. El sitio Byline Investigates publicó primero la información que fue reseñada por The Guardian.

La información de la acción legal de Harry trasciende luego que el pasado 1 de octubre el propio duque de Sussex anunció que su esposa, Meghan Markle, había emprendido una demanda contra el periódico Mail on Sunday por presunta violación de la ley de los derechos de autor tras publicar fragmentos de una carta que le escribió a su padre, Thomas Markle, en 2018.

Una fuente especializada dijo a Byline Investigates que "una aparición del príncipe en la casilla de testigos inmediatamente haría de este un momento histórico en la ley británica. Aquí hay importantes cuestiones de principios en juego para el príncipe. Se ha trabajado mucho en la preparación de estos casos hasta el punto de que se pueden presentar formalmente. Su equipo legal claramente siente que aquí hay casos para ser respondidos", agregó.

Hasta el momento se desconocen los detalles del proceso de demanda que inició el príncipe y las reparaciones que reclama. Sin embargo, fuentes legales sugirieron que probablemente se relacionarían con incidentes históricos de hackeos telefónicos que datan de la década de 2000, señaló The Guardian.

Según The Guardian, el príncipe William fue víctima del periódico News of the World's en el pasado, pero la realeza británica se había abstenido de ejercer acciones legales hasta ahora, que el príncipe Harry decidió iniciar un proceso que podría terminar en demanda.